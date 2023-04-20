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20 квітня 2023, 11:51 Читать на русском

Компанії, пов'язані з Росією, попри санкції продовжують отримувати держтендери ЄС

Обсяг державних контрактів ЄС, виграних компаніями, пов'язаних з Росією, не знизився у 2022 році, попри введені санкції, і склав 2,5 млрд євро. Про це повідомляє Чеський аналітичний центр Datlab.

Обсяг державних контрактів ЄС, виграних компаніями, пов'язаних з Росією, не знизився у 2022 році, попри введені санкції, і склав 2,5 млрд євро.
Фото: slovoidilo.ua

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Datlab розробив програмне забезпечення, яке відображає зв'язки власників більш ніж у 100 країнах. Воно також показує приховані зв'язки з особами, які під санкціями.

Datlab виявив, що щонайменше 39,5 тисяч компаній не повинні були отримувати державні тендери в ЄС, оскільки вони мають або прямі, або непрямі зв'язки з росіянами, які перебувають під санкціями.

Проте 242 із цих компаній «високого ризику» продовжують вигравати держтендери ЄС. З моменту введення санкцій вони виграли тендери на суму 2,5 млрд євро, і цей обсяг не знизився порівняно з попереднім роком, встановив Datlab.

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«Ми очікували зниження кількості тендерів, але у 2022 році цього не сталося», — заявив Іржі Скухровець, директор Datlab.

На його думку, така ситуація пов'язана з тим, що органи влади та компанії не мають можливості глибоко дослідити зв'язки між власниками.

За його даними, лише 35% компаній, які належать російським фізособам, які потрапили під санкції, правильно вказано у чеському реєстрі бенефіціарних власників.

Ще однією перешкодою для виявлення структур власності є те, що більшість власників використовують ланцюжок із двох або більше компаній, щоб приховати свою участь, що ускладнює аналіз підприємства для європейських ділових партнерів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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