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19 квітня 2023, 17:05 Читать на русском

Росія хоче легалізувати криптовалюти для експорту та імпорту, щоб обійти санкції

Російська влада розробляє законопроєкт, який передбачає створення у РФ державної криптоплатформи, яка формуватиме реєстр операторів цифрових валют, ліцензуватиме їхню діяльність і слідкуватиме за дотриманням необхідних вимог. Про це член комітету Держдуми з економічної політики Сергій Алтухов розповів російському виданню «Вєдомості».

Російська влада розробляє законопроєкт, який передбачає створення у РФ державної криптоплатформи, яка формуватиме реєстр операторів цифрових валют, ліцензуватиме їхню діяльність і слідкуватиме за дотриманням необхідних вимог.
Фото: pixabay.com

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Раніше очільниця ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна розповіла, що регулятор припускає використання криптовалюти для зовнішньоекономічних розрахунків у вигляді експерименту. Вона наголосила, що проєкт у вигляді відповідного правового режиму вже готується.

За словами Алтухова, законопроєкт міститиме новий класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД) для майнерів, що дозволить фізособам та юрособам вести бізнес легально та сплачувати податки.

Джерела видання стверджують, що створення передбаченої цим законопроєктом національної криптоплатформи дозволить обслуговувати учасників зовнішньоекономічної діяльності, які потребують транскордонних розрахунків з використанням криптовалют, та авторизовуватимуть криптобіржі та криптообмінники, які займатимуться обміном, купівлею та реалізацією криптовалюти для учасників. Вони, зі свого боку, створюватимуть ліквідність для російських експортерів та імпортерів.

При цьому на даному етапі не виключений варіант, що біржа не обов'язково має бути зареєстрована у російській юрисдикції.

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Деякі учасники ринку вважають, що криптовалюти, яку майнять безпосередньо в Росії, вистачить для потреб імпорту, інші попереджають про недостатність цих обсягів. За різними оцінками, російські структури можуть створювати від $10 млрд до $50 млрд криптовалюти.

Керуючий партнер юридичної фірми «Аграновська та партнери» Марія Аграновська нагадала, що зараз купівля криптовалюти для транскордонних переказів у сусідніх країнах дешевша, ніж у Росії, за рахунок низьких комісій. Але створення легального способу купівлі криптовалюти для юросіб із можливістю відносити це до витрат стане вирішальним чинником для експортерів.

Регулювання також має легалізувати майнінг та створити не менше трьох майданчиків, які забезпечують купівлю-продаж цифрових валют у Росії для зниження санкційних ризиків та забезпечення конкуренції, зазначив директор із взаємодії з державними органами BitRiver Олег Огієнко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
19 квітня 2023, 19:54
#
Згадала бабка як дівкой була. А нащо забороняли?
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