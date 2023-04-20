Курс валют на 20 квітня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

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Валютний ринок

В обмінниках долар додав 5 копійок у купівлі та 8 копійок у продажу. Курс євро зріс на 4 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,57−38,10 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,90−38,08, євро — 41,30−41,50 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,11−40,50 грн/євро.

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