У четвер, 20 квітня, курс долара на готівковому ринку додав 2 копійки у покупці та 10 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та подорожчало на 10 копійок у продажу.
Курс валют на 20 квітня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Валютний ринок
В обмінниках долар додав 5 копійок у купівлі та 8 копійок у продажу. Курс євро зріс на 4 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,57−38,10 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,60 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,90−38,08, євро — 41,30−41,50 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,11−40,50 грн/євро.
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