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20 квітня 2023, 10:44 Читать на русском

Влада Таїланду відклала введення туристичного збору до вересня

Влада Таїланду відклала введення збору на відвідування країни для іноземних туристів до вересня. Про це повідомляє таїландське видання Pattaya Mail.

Влада Таїланду відклала введення збору на відвідування країни для іноземних туристів до вересня.

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Введення туристичного збору

Раніше планувалося, що нові правила в'їзду для іноземних мандрівників почнуть діяти вже у червні.

Передбачалося, що туристи сплачуватимуть збір у розмірі 300 батів (близько $9), якщо вони прилетіли до країни, і 150 батів ($4,5) — при прибутті наземним та водним транспортом.

Кошти спрямовуватимуться на підтримку мандрівників, які постраждали від нещасних випадків, та на розвиток туристичних напрямків.

За словами міністра туризму Ратчакітпракана, поточна затримка пов'язана з проблемами реалізації заходу. Як зазначає Pattaya Mail, терміни запровадження збору переносяться вже вп'яте з моменту першого обговорення проєкту у 2018 році.

Таїланд з 1 жовтня 2022 року скасував усі обмеження для туристів, але через три місяці заявив про плани їх повернути.

7 січня Управління цивільної авіації країни оголосило про посилення правил в'їзду в країну з 9 по 31 січня 2023 року через очікуваний наплив відвідувачів з Китаю, де різко зросла кількість випадків захворювання на коронавірус.

Передбачалося, що іноземці, які прибувають до країни, повинні будуть пред'являти на кордоні підтвердження про повну вакцинацію від COVID-19. Протягом двох днів вимога була скасована.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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