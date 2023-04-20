Влада Таїланду відклала введення туристичного збору до вересня

Влада Таїланду відклала введення збору на відвідування країни для іноземних туристів до вересня. Про це повідомляє таїландське видання Pattaya Mail.

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Введення туристичного збору

Раніше планувалося, що нові правила в'їзду для іноземних мандрівників почнуть діяти вже у червні.

Передбачалося, що туристи сплачуватимуть збір у розмірі 300 батів (близько $9), якщо вони прилетіли до країни, і 150 батів ($4,5) — при прибутті наземним та водним транспортом.

Кошти спрямовуватимуться на підтримку мандрівників, які постраждали від нещасних випадків, та на розвиток туристичних напрямків.

За словами міністра туризму Ратчакітпракана, поточна затримка пов'язана з проблемами реалізації заходу. Як зазначає Pattaya Mail, терміни запровадження збору переносяться вже вп'яте з моменту першого обговорення проєкту у 2018 році.

Таїланд з 1 жовтня 2022 року скасував усі обмеження для туристів, але через три місяці заявив про плани їх повернути.

7 січня Управління цивільної авіації країни оголосило про посилення правил в'їзду в країну з 9 по 31 січня 2023 року через очікуваний наплив відвідувачів з Китаю, де різко зросла кількість випадків захворювання на коронавірус.

Передбачалося, що іноземці, які прибувають до країни, повинні будуть пред'являти на кордоні підтвердження про повну вакцинацію від COVID-19. Протягом двох днів вимога була скасована.