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20 квітня 2023, 8:44 Читать на русском

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

19 квітня CША оголосили про надання Україні нового озброєння у рамках чергового пакету військової допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

19 квітня CША оголосили про надання Україні нового озброєння у рамках чергового пакету військової допомоги.
Фото: dw.com

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Допомога

Президент США Джо Байден підписав меморандум про скорочення озброєнь, вартість яких сягає $325 мільйонів. Зброю спрямують на допомогу Україні.

За даними Пентагону, до нового пакету військової допомоги Україні від США увійшли:

  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • ракети з оптичним наведенням (TOW);
  • системи протитанкової зброї AT-4;
  • протитанкові міни;
  • боєприпаси для розчищення перешкод;
  • понад 9 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
  • чотири машини матеріально-технічної підтримки;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
  • обладнання для забезпечення безпеки портів;
  • запасні частини та інше польове обладнання.

Читайте: США надали Україні з початку війни $15,5 мільярда бюджетної підтримки

У відомстві нагадали, що це вже 36 подібне скорочення озброєнь для допомоги Україні.

«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки», — наголошують у Пентагоні.

Джерело: Мінфін
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