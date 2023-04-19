Єврокомісія пропонує адаптовані правила щодо банкрутства банків

Європейська комісія у вівторок, 18 квітня, запропонувала оновити структуру ЄС з управління банківською кризою та страхування депозитів (CMDI), зосередившись на вирішенні проблем малих і середніх банків. Про це повідомляє Euractiv.

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Оновлені правила мали на меті знайти складний баланс між рухом до Банківського союзу та повагою до побажань держав-членів, які хочуть зберегти банківські ринки такими, якими вони є.

Поточна структура CMDI була розроблена в останнє десятиліття як реакція на світову фінансову кризу 2008 року та подальшу єврокризу. Останніми тижнями збанкрутування банків у США та Швейцарії також викликало занепокоєння щодо стабільності європейської банківської системи.

За словами Уповноваженого з питань фінансових послуг Мейрід МакГіннесс, ці події є лише нагадуванням про те, чому потрібна потужна, функціонуюча система для роботи з усіма банками.

Проблема

«Система врегулювання, створена в рамках Банківського союзу, не повністю функціонує, як передбачалося», — сказав МакГіннесс на прес-конференції в Страсбурзі.

Нинішня система передбачає систему санації для великих банків, які відчуваюсь проблеми, і звичайні процедури банкрутства для малих банків, які не становлять ризику для фінансової стабільності. Однак на практиці це зараз не працює.

Говорячи про малі та середні банки, МакГіннесс сказав: «ми часто бачимо, як національні органи влади використовують гроші платників податків, щоб впоратися з банкрутством, що насувається, замість внутрішніх ресурсів банків і систем гарантування вкладів».

Іншою проблемою, з якою стикається Банківський союз, є національні схеми гарантування вкладів. У Німеччині, наприклад, банки запровадили схему гарантування вкладів, яка перевищує європейський мінімум у 100 000 євро.

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Але оскільки лише сильні національні банківські ринки можуть дозволити собі створити ці схеми, вони також спотворюють конкуренцію на європейському банківському ринку.

Пропозиція Комісії запровадити Європейську схему страхування депозитів (EDIS) з 2015 року застрягла роками і навряд чи подолає політичний опір з боку деяких держав-членів.

Що пропонується

У пропозиції, поданій у вівторок, Комісія спробувала вирішити як проблему врегулювання, так і проблему гарантування депозитів, не надто порушуючи червоні лінії держав-членів, які не хочуть, щоб їхні банки опинилися в невигідному становищі на більш гармонізованому європейському банківському ринку.

У запропонованій реформі Комісія хоче полегшити малим і середнім банкам процедуру санації замість звичайного банкрутства. Однак Комісія також запропонувала, щоб під час резолюції було використано більше власних коштів банку та систем гарантування вкладів.

«Якщо банк банкрутує, платники податків не повинні в кінцевому підсумку платити за рахунки, коли банк вичерпає свою власну здатність покривати збитки», — сказав МакГіннесс, додавши, що ЄС «слід більше покладатися на національні системи гарантування вкладів».

Комісія також запроваджує регіональний критерій для визначення того, чи слід ліквідувати банк. Чим важливішим є збанкрутілий малий або середній банк у певному регіоні, тим більша ймовірність, що він пройде процедуру санації замість банкрутства.