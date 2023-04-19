В Мінцифри затвердили критерії визначення ІТ-компаній критично важливими

У Мінцифри затвердили критерії, за якими визначатимуть, чи належить ІТ-компанія до переліку важливих і чи може забронювати від мобілізації своїх працівників. Про це повідомляє DOU з посиланням на « Дебет-Кредит ».

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Які компанії вважатимуть критично важливими

Компанія забезпечує функціонування та розвиток інфраструктури широкосмугового доступу до інтернету та електронних комунікацій:

є уповноваженим представником іноземного постачальника радіообладнання та/або технічних засобів електронних комунікацій та/або програмних продуктів, необхідних для планування, підтримки, обслуговування, налаштування, будівництва мереж, що постачається для потреб постачальників електронних комунікаційних послуг та/або мереж та/або операторів електронних комунікацій;

здійснює технічне обслуговування, ремонт, будівництво електронних комунікаційних мереж, що забезпечують надання електронних комунікаційних послуг у двох чи більше областях;

забезпечує функціонування центру обробки даних та/або інфраструктури обміну трафіком для потреб оператора електронних комунікацій, який здійснює експлуатацію та управління електронними комунікаційними мережами та/або пов’язаними засобами у двох чи більше областях;

є виробником радіообладнання та/або технічних засобів електронних комунікацій, основним видом діяльності якого є один із таких КВЕД: 26.11 Виробництво електронних компонентів; 26.30 Виробництво обладнання зв’язку; 27.31 Виробництво волоконно-оптичних кабелів; 27.32 Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів.

Компанія забезпечує надання електронних довірчих послуг:

підприємство є кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг, та яким сформовано кваліфіковані сертифікати електронних підписів у кількості, що становить не менше ніж 1 тисяча за попередній звітний рік.

Компанія провадить діяльність у сфері ІТ-індустрії, підприємство здійснює один або кілька видів діяльності, визначених частиною четвертою статті 5 Закону «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», а також має:

розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб — не менше, аніж еквівалент 1200 євро за офіційним курсом гривні до євро,

середньооблікову кількість застрахованих осіб — не менше дев’яти осіб.

Компанія забезпечує функціонування публічних електронних реєстрів та/або баз даних, національних електронних інформаційних ресурсів, інформаційних (автоматизованих) систем, інформаційно-комунікаційних систем, а саме надає:

хмарні послуги та/або послуги зі зберігання та обробки даних засобами центру обробки даних для держателів, адміністраторів, технічних адміністраторів публічних електронних реєстрів та/або власників, адміністраторів, технічних адміністраторів баз даних, національних електронних інформаційних ресурсів;

послуги із розроблення, створення, модернізації, розвитку, впровадження та супроводження, адміністрування публічних електронних реєстрів, баз даних, національних електронних інформаційних ресурсів, інформаційних систем, інформаційно-комунікаційних систем тощо.

Компанія забезпечує розвиток ІТ-індустрії:

підприємство надає безповоротну фінансову допомогу суб'єктам господарювання приватного сектору економіки, які провадять інноваційну діяльність, реалізують інноваційні проєкти, здійснюють діяльність із створення технологій, діяльність, яка належить до креативних індустрій, наукову діяльність, науково-технічну діяльність;

якщо розмір наданої фінансової допомоги становить не менше 30 млн грн за попередній календарний рік та/або в поточному році.

Компанія забезпечує інформаційну протидію агресору засобами інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, а також в мережі інтернет:

підприємство, основним видом діяльності якого є один із таких КВЕД: 62.01 Комп’ютерне програмування; 62.02 Консультування з питань інформатизації; 62.03 Діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням; 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем; 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність, та забезпечує виконання заходів щодо інформаційної протидії, що підтверджується інформацією підприємства про здійснення відповідних заходів.

Щоб підтвердити свою відповідність до одного чи більше критеріїв, підприємство має надати інформацію (довідки) з підписом керівника, який гарантує достовірність наданих відомостей.

Раніше Уряд затвердив загальні критерії для компаній та організацій, за якими визначатимуть критично важливі.