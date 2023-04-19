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19 квітня 2023, 11:54 Читать на русском

Виробник горілки Absolut припиняє експорт до Росії

Шведська компанія Absolut Company, яка входить до концерну Pernod Ricard, припиняє експорт своєї продукції до Росії. Про це йдеться у заяві компанії, передає AFP.

Шведська компанія Absolut Company, яка входить до концерну Pernod Ricard, припиняє експорт своєї продукції до Росії.
Фото: vzboltay.com

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Минулого тижня стало відомо, що компанія частково відновить постачання своєї продукції на російський ринок. За словами виробника горілки, це рішення викликало реакцію товариства у Швеції.

«Тому Absolut ухвалила рішення припинити експорт свого бренду в Росії», — йдеться в повідомленні.

Крім горілки Absolut Company виготовляє ром Malibu, лікер Kahlua та інший алкоголь.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що компанія Pernod Ricard, яка володіє брендом Jameson, найбільш продаваним брендом віскі в Ірландії, відновила постачання на російський ринок — продажі зупинили торік у березні, після вторгнення Росії в Україну.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Бедный папа
Бедный папа
19 квітня 2023, 12:40
#
Зафиксировали https://www.molfar.global/blog/chernyak-morosha-khorta-shustoff-russia
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0
yarg
yarg
19 квітня 2023, 15:01
#
Бедный медведев…
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