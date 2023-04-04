Власник віскі Jameson відновив постачання до Росії

Компанія Pernod Ricard, яка володіє брендом Jameson, найбільш продаваним брендом віскі в Ірландії, відновила постачання на російський ринок — продажі зупинили торік у березні, після вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Independent.ie.

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«Коли запаси продукції, імпортовані до початку війни, були вичерпані, компанія вирішила продовжити постачати свої товари до РФ «на рівні, який дозволяє нам забезпечити добробут її місцевої команди та життєздатність дистрибуційної дочірньої компанії Pernod Ricard», — йдеться в повідомленні.

Тижнем раніше Sunday Independent також підтвердила, що різні продукти Jameson були доступні на популярному російському алкогольному сайті з магазинами в Москві.

Jameson виробляється компанією Irish Distillers, що належить Pernod Ricard, яка також є виробником інших відомих брендів віскі, зокрема Powers і Redbreast.