В РФ «дочка» італійської Intesa Sanpaolo призупинила відкриття рахунків у валюті

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

19 квітня 2023, 10:44 Читать на русском

В РФ «дочка» італійської Intesa Sanpaolo призупинила відкриття рахунків у валюті

Банк «Інтеза» припинив відкривати валютні рахунки фізичним особам у Росії на невизначений термін з 18 квітня, повідомили Forbes у кол-центрі банку. Там пояснили, що таке рішення ухвалено через валютні обмеження. Які саме обмеження маються на увазі, прес-служба банку не відповіла.

Банк «Інтеза» припинив відкривати валютні рахунки фізичним особам у Росії на невизначений термін з 18 квітня, повідомили Forbes у кол-центрі банку.
Фото: biz.censor.net

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як пише видання, після того, як на початку квітня Райффайзенбанк підвищив мінімальну суму валютних переказів за кордон до $20 000 або €20 000, клієнти почали відкривати рахунки в «Інтезі», і останні тижні фахівці банку «не могли впоратися з кількістю заявок». Ще є два банки, які відкривають доларові рахунки новим клієнтам та роблять SWIFT-перекази: Кредит Європа Банк та Експобанк.

У кол-центрі Експобанку Forbes сказали, що така послуга можлива, проте попередили про ризики проходження переказів через санкції. Мінімальний SWIFT-переказ у банку можна зробити від $15 000 з комісією 3%. У кол-центрі Кредит Європа Банку також підтвердили, що вони можуть відкрити рахунок у доларах приватним клієнтам та переказувати їх за кордон. Мінімальна сума переказу становить $10 000, а комісія — 3%.

Читайте: Raiffeisen, Intesa, OTP та інші: чому вони продовжують працювати в PФ і як змусити їх звідти піти

Раніше у квітні «Інтеза» оголосила про збільшення комісій на перекази в доларах до 3%. Мінімальний ліміт на такий переказ встановлений $200, а максимальний — $500. Банк також ввів комісію на залишок на рахунку понад $50 000 — вона становитиме 0,3% на місяць. Причому враховуватимуться залишки за всіма доларовими рахунками, за винятком кредитних рахунків. Зміни набудуть чинності з 1 травня.

Нагадаємо

З 3 квітня про різке посилення умов переказів у валюті для приватних клієнтів повідомив Райффайзенбанк.

На закритті торгів у Мілані 18 квітня акції Intesa Sanpaolo зросли на 1,5% і коштували 2,48 євро.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
bonv
bonv
19 квітня 2023, 10:55
#
Тиснути росію потрібно зі всіх сторін.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами