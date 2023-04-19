В РФ «дочка» італійської Intesa Sanpaolo призупинила відкриття рахунків у валюті

Банк «Інтеза» припинив відкривати валютні рахунки фізичним особам у Росії на невизначений термін з 18 квітня, повідомили Forbes у кол-центрі банку. Там пояснили, що таке рішення ухвалено через валютні обмеження. Які саме обмеження маються на увазі, прес-служба банку не відповіла.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як пише видання, після того, як на початку квітня Райффайзенбанк підвищив мінімальну суму валютних переказів за кордон до $20 000 або €20 000, клієнти почали відкривати рахунки в «Інтезі», і останні тижні фахівці банку «не могли впоратися з кількістю заявок». Ще є два банки, які відкривають доларові рахунки новим клієнтам та роблять SWIFT-перекази: Кредит Європа Банк та Експобанк.

У кол-центрі Експобанку Forbes сказали, що така послуга можлива, проте попередили про ризики проходження переказів через санкції. Мінімальний SWIFT-переказ у банку можна зробити від $15 000 з комісією 3%. У кол-центрі Кредит Європа Банку також підтвердили, що вони можуть відкрити рахунок у доларах приватним клієнтам та переказувати їх за кордон. Мінімальна сума переказу становить $10 000, а комісія — 3%.

Читайте: Raiffeisen, Intesa, OTP та інші: чому вони продовжують працювати в PФ і як змусити їх звідти піти

Раніше у квітні «Інтеза» оголосила про збільшення комісій на перекази в доларах до 3%. Мінімальний ліміт на такий переказ встановлений $200, а максимальний — $500. Банк також ввів комісію на залишок на рахунку понад $50 000 — вона становитиме 0,3% на місяць. Причому враховуватимуться залишки за всіма доларовими рахунками, за винятком кредитних рахунків. Зміни набудуть чинності з 1 травня.

Нагадаємо

З 3 квітня про різке посилення умов переказів у валюті для приватних клієнтів повідомив Райффайзенбанк.

На закритті торгів у Мілані 18 квітня акції Intesa Sanpaolo зросли на 1,5% і коштували 2,48 євро.