Експерт заявив про «настання весни» для біткоїна

Засновник програми Ballet та колишній глава криптобіржі BTC China Боббі Лі відзначив ознаки відновлення біткоїна після криптозими 2022 року. Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg TV, повідомляє Forklog.

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«Так іде здавна. Криптовалюта має ці чотирирічні цикли… і зараз ми практично відновилися. Це виглядає надихаюче», — заявив Боббі Лі.

На його думку, на тлі банківської кризи цифрові валюти продемонстрували якості активів-притулків.

«Люди почали розуміти, що їхні гроші у банку не обов'язково перебувають на місці. Установи кредитують цими коштами інші підприємства та фірми», — зазначив він.

Експерт підкреслив, що криптовалюти на кшталт біткоїна надають можливість самостійного зберігання та повного контролю над активами.

Він також прокоментував нормативно-правову базу для фінансових ринків у США, назвавши її «найзрілішим і усталеним режимом регулювання».

За оцінкою Лі, наглядові відомства на кшталт SEC після десятиліття закликів до посилення політики щодо криптоіндустрії змінили її на більш сприятливу.

Нагадаємо

Минулого тижня «Мінфін» писав, що вартість біткоїна підскочила вище $30 000 вперше з червня 2022 року.