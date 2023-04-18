У Porsche прозвітували про рекордні квартальні продажі

Автовиробник Porsche завершив перший квартал поточного року з максимальним зростанням продажів. Показник збільшився у річному співвідношенні на 18%. Аналітики LBLV вважають, що цьому сприяло підвищення продажів у Піднебесній.

Німецький виробник машин преміум-класу відправив на китайський авторинок 21 365 машин, що перевищує торішні результати на 21%. Експерти впевнені, що такий результат пов'язаний із підвищенням попиту у постпандемійний період.

Mercedes поставили в КНР 191 тисячу машин у перший квартал поточного року, що більше за показник 2022 року на 3%.

Бренди, які виробляють машини преміум-класу, відзначають високий попит на найбільшому авторинку після скасування наприкінці минулого року жорстких карантинних обмежень у КНР.

Компанія Porsche за перший квартал поставила на світовий ринок 80 767 машин. У LBLV повідомили, що у кожному регіоні зазначалося підвищення попиту. Позашляховики Macan і Cayenne, а також спорткар 911 поціновувачі Porsche вибирали найчастіше.

Представники автовиробника повідомили, що хороший початок року надає впевненість у подальшому результаті. При цьому компанія стежить за ринком і виявляє гнучкість в умовах, які все ще складні.

Наразі акції Porsche торгуються на рівні 52,58 євро, вказуючи на незначну тенденцію до підвищення.

Володимир Кравченко, фінансовий аналітик LBLV