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17 квітня 2023, 15:15 Читать на русском

НБУ не планує повернення до плаваючого курсу гривні найближчим часом — Пишний

НБУ своєчасно виконає структурний маяк програми співпраці з МВФ, розробивши до кінця червня 2023 року стратегію валютної лібералізації та поступової відмови від адміністративних обмежень, проте реальний перехід до неї поки що не є питанням найближчої перспективи. Про це голова НБУ Андрій Пишний заявив в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

НБУ своєчасно виконає структурний маяк програми співпраці з МВФ, розробивши до кінця червня 2023 року стратегію валютної лібералізації та поступової відмови від адміністративних обмежень, проте реальний перехід до неї поки що не є питанням найближчої перспективи.
Фото: bank.gov.ua

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Ситуація на ринку

«Сьогодні ринок балансується виключно за рахунок присутності Нацбанку, проблема безпрецедентних залишків на поточних рахунках залишається актуальною. Ми над цим працюємо, бачимо зрушення, але про результати говорити зарано. Відповідно, перехід до більшої гнучкості в цьому аспекті не є питанням найближчої перспективи», — сказав голова НБУ.

Пишний наголосив, що у роботі над стратегією лібералізації Нацбанк свідомо не говорить, коли відбудеться перегляд політики у цій сфері.

«Не дата визначає відмову від адміністративних обмежень, все залежить від формування необхідних передумов. І в цьому питанні ми відкрито спілкуємося, які саме передумови дають можливість говорити про введення плаваючого курсу та повернення до вільного руху капіталу», — пояснив очільник НБУ.

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Він уточнив, що ці передумови передбачають зв'язування профіциту ліквідності, що виник зараз, який розподілений нерівномірно і переважно перебуває на рахунках до запитання.

«Під час переходу до поступового зменшення адміністративних обмежень, а також перед введенням елементів гнучкого курсу ми повинні розуміти, що цей навіс ліквідності не підважить курсову стабільність», — додав Пишний.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Сергій Т
Сергій Т
17 квітня 2023, 15:30
#
Що ж, НБУ видніше.
+
0
chc788
chc788
17 квітня 2023, 16:13
#
Плаваючий курс зараз не потрібен взагалі. Це тільки гірше зробить.
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