У НБУ назвали причини покращення ситуації на валютному ринку

Ситуація на валютному ринку України останнім часом покращилася. Це стосується як готівкового, так і безготівкового сегменту. Про це заступник голови НБУ Юрій Гелетій розповів в інтерв'ю «24 каналу».

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«Пропозиція іноземної валюти на готівковому сегменті зростає значною мірою завдяки аграріям, а в безготівковому її формують аграрний комплекс та гірничо-металургійний», — сказав він.

Готівковий ринок

Як зазначив Гелетій, ситуація у готівковому сегменті валютного ринку дійсно покращилася. Спред між готівковим та офіційним курсом відчутно знизився. У червні минулого року він був на пікових значеннях та становив понад 28%. Зараз різниця між готівковим та офіційним курсом перебуває в діапазоні 1−4%.

За його словами, відбулося повернення на ринок традиційного сезонного чинника — пропозиція валюти в готівковому сегменті валютного ринку збільшилась завдяки продажу валюти з боку аграрного сектору.

«І власне сезонність — одна з ознак поступового повернення до нормальності. Тож, дійсно, ринок зараз більш збалансований, і потребує менших обсягів інтервенцій з боку НБУ», — додав він.

Гелетій вважає, що нормалізація відбулася, перш за все, завдяки пристосуванню економіки до умов війни, ритмічному надходженню міжнародної допомоги від партнерів та продовженню «зернової угоди».

«Безумовно суттєво вплинули й заходи з врегулювання грального бізнесу. Це сприяло запобіганню непродуктивного відтоку капіталу з України. Плюс почали покращуватись курсові очікування, у тому числі завдяки відмові від емісійного фінансування дефіциту бюджету», — сказав він.

Також позитивно впливало й калібрування валютних обмежень, та використання нових депозитних продуктів із безготівковою купівлею валюти та з валютним хеджингом. «Певний вплив мали і наші вербальні інтервенції про плани повернутися до пом'якшення обмежень, у тому числі тих, які генерують проблему множинності курсів», — додав заступник голови НБУ.

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Безготівковий ринок

За словами Гелетія, також спостерігається покращення ситуації на безготівковому ринку. Чистий попит за безготівковими операціями клієнтів та обсяги купівлі банками іноземної валюти в позицію зменшились.

«Якщо ми порівнюємо березень — квітень з січнем — лютим, то йдеться про зниження на 79% та 40% відповідно», — сказав він.

Загалом середньоденний обсяг операцій між банками без НБУ зріс до $50 млн на день у квітні порівняно з $23 млн на день у січні.

«На 1 квітня ми досягнули найбільшого обсягу резервів за 11 років — це $31,9 млрд. Безумовно, це посилює спроможність НБУ балансувати ринок за рахунок інтервенцій», — зазначив Гелетій.