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18 квітня 2023, 11:51 Читать на русском

Українці зможуть не сплачувати додаткові збори за зв'язок під час подорожей Європою

Рада ЄС затвердила додаток 17−3, який наближає роумінг з Євросоюзом. Українці зможуть не сплачувати додаткові збори за зв'язок під час подорожей Європою, а європейські мандрівники — в Україні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Рада ЄС затвердила додаток 17−3, який наближає роумінг з Євросоюзом.
Фото: pixabay.com

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Єврокомісія запропонувала включити положення про роумінг до доповнення 17−3 Угоди про асоціацію. Рада ЄС схвалила цю пропозицію і дала зелене світло для схвалення двостороннього рішення Україна-ЄС.

За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, оператори не списуватимуть по 30 грн за хвилину розмови. Не треба буде й змінювати SIM-картки під час поїздок Європою. Крім цього, права споживачів будуть захищені за правилами ЄС.

«Далі — очікуємо на схвалення Рішення Комітетом асоціації Україна-ЄС у торговельному складі. І працюємо, щоб всі умови для приєднання України до зони Roam like at home були виконані», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в лютому 2023 року мобільні оператори продовжили дію пільгових тарифів для українців. Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell, Укртелеком, Data Group, Vega Telecom Group та 3Mob та двадцять європейських операторів мобільного та фіксованого зв'язку підписали нову спільну заяву про доступний роумінг для українців у ЄС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+30
bonv
bonv
18 квітня 2023, 12:26
#
Давно пора.
+
+15
BEZE
BEZE
18 квітня 2023, 13:03
#
Вже є;)
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