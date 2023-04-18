Курс валют на 18 квітня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У вівторок, 18 квітня, курс долара на готівковому ринку не змінився у покупці та у продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та у продажу.

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В обмінниках долар втратив 1 копійку у купівлі та 5 копійок у продажу. Курс євро подешевшав на 10 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,00 грн. Євро купують за 40,75 грн, а продають за 41,50 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,75−37,90, євро — 41,10−41,35 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,05−40,44 грн/євро.

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