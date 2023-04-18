Новим начальником Управління роботи з проблемними активами Нацбанку за результатами пошуку та співбесід кандидатів із правлінням НБУ з 18 квітня 2023 року призначено Павла Поляруша. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
Кадрові зміни в НБУ: Управління роботи з «проблемкою» очолив Павло Поляруш
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Повноваження
До сфери його основних повноважень належатиме, зокрема:
- організація роботи з проблемними активами Національного банку;
- повернення та стягнення заборгованості за кредитами, наданими банкам для підтримки ліквідності, щодо яких Національним банком ухвалене рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних, а також за кредитами, за якими Національний банк набув права вимоги в рахунок погашення боргу за кредитами для підтримки ліквідності;
- організація та супроводження проведення торгів з продажу об'єктів власності Національного банку (власного майна, заставленого майна, набутого у власність);
- супроводження окремих питань щодо банків, процедуру ліквідації яких розпочато Національним банком до 22 вересня 2012 року, та їх ліквідаторів, а також робота з юридичними особами, в управління яким передані непродані активи банків.
Управління роботи з проблемними активами належить до вертикалі підпорядкування «Фінансово-адміністративний та операційний блок», керівництво якою здійснює заступник Голови Національного банку Ярослав Матузка.
Що відомо про Поляруша
Павло Поляруш майже 15 років працює в українському банківському секторі, зокрема у сферах відносин з корпоративними клієнтами, управління ризиками, роботи з проблемними кредитами (NPL).
У 2019 — 2021 роках він уже очолював Управління роботи з проблемними активами Національного банку.
У 2021 — 2023 роках працював у Міністерстві оборони України та Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Також сім років працював у Правекс Банку, зокрема директором з кредитного контролю, директором з банківського бізнесу по роботі з великими непродуктивними кредитами. Крім того, має досвід роботи в Універсал Банку, ПроКредит Банку, Діамант Банку.
Поляруш закінчив Київську державну академію водного транспорту та здобув ступінь магістра з менеджменту організацій.
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