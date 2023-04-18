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18 квітня 2023, 10:19 Читать на русском

Кадрові зміни в НБУ: Управління роботи з «проблемкою» очолив Павло Поляруш

Новим начальником Управління роботи з проблемними активами Нацбанку за результатами пошуку та співбесід кандидатів із правлінням НБУ з 18 квітня 2023 року призначено Павла Поляруша. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Новим начальником Управління роботи з проблемними активами Нацбанку за результатами пошуку та співбесід кандидатів із правлінням НБУ з 18 квітня 2023 року призначено Павла Поляруша.
Фото: bank.gov.ua

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Повноваження

До сфери його основних повноважень належатиме, зокрема:

  • організація роботи з проблемними активами Національного банку;
  • повернення та стягнення заборгованості за кредитами, наданими банкам для підтримки ліквідності, щодо яких Національним банком ухвалене рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних, а також за кредитами, за якими Національний банк набув права вимоги в рахунок погашення боргу за кредитами для підтримки ліквідності;
  • організація та супроводження проведення торгів з продажу об'єктів власності Національного банку (власного майна, заставленого майна, набутого у власність);
  • супроводження окремих питань щодо банків, процедуру ліквідації яких розпочато Національним банком до 22 вересня 2012 року, та їх ліквідаторів, а також робота з юридичними особами, в управління яким передані непродані активи банків.

Управління роботи з проблемними активами належить до вертикалі підпорядкування «Фінансово-адміністративний та операційний блок», керівництво якою здійснює заступник Голови Національного банку Ярослав Матузка.

Що відомо про Поляруша

Павло Поляруш майже 15 років працює в українському банківському секторі, зокрема у сферах відносин з корпоративними клієнтами, управління ризиками, роботи з проблемними кредитами (NPL).

У 2019 — 2021 роках він уже очолював Управління роботи з проблемними активами Національного банку.

У 2021 — 2023 роках працював у Міністерстві оборони України та Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Також сім років працював у Правекс Банку, зокрема директором з кредитного контролю, директором з банківського бізнесу по роботі з великими непродуктивними кредитами. Крім того, має досвід роботи в Універсал Банку, ПроКредит Банку, Діамант Банку.

Поляруш закінчив Київську державну академію водного транспорту та здобув ступінь магістра з менеджменту організацій.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
bonv
bonv
18 квітня 2023, 10:53
#
Гаманець:)
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