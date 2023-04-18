Кадрові зміни в НБУ: Управління роботи з «проблемкою» очолив Павло Поляруш

Павло Поляруш майже 15 років працює в українському банківському секторі, зокрема у сферах відносин з корпоративними клієнтами, управління ризиками, роботи з проблемними кредитами (NPL).

У 2019 — 2021 роках він уже очолював Управління роботи з проблемними активами Національного банку.

У 2021 — 2023 роках працював у Міністерстві оборони України та Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Також сім років працював у Правекс Банку, зокрема директором з кредитного контролю, директором з банківського бізнесу по роботі з великими непродуктивними кредитами. Крім того, має досвід роботи в Універсал Банку, ПроКредит Банку, Діамант Банку.

Поляруш закінчив Київську державну академію водного транспорту та здобув ступінь магістра з менеджменту організацій.