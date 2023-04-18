Через застосунок «Дія» українці придбали вже понад 700 тис. військових облігацій на 700 млн грн для державного бюджету. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в телеграм-каналі.
Українці через «Дію» вже придбали військових облігацій на 700 мільйонів
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«Облігації зміцнюють економіку країни та дозволяють їй стабільно працювати в умовах війни. Кожна гривня йде на зарплати захисникам і захисницям, лікарям, вчителям тощо», — написав він.
За його словами на сьогодні у «Дії» можна інвестувати в деокупацію Донецька, Бердянська, Севастополя та Ялти.
«Облігацію Ялта запустили менш ніж два тижні тому. За цей час ви придбали її понад 45 тис. разів», — зазначив Федоров.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 9
П.С. В рф вже не можливо видалитися з їхнього того сайту госуслуг, хоча якийсь місяць назад можна було без проблем, як пишуть.