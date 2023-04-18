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18 квітня 2023, 10:01 Читать на русском

Українці через «Дію» вже придбали військових облігацій на 700 мільйонів

Через застосунок «Дія» українці придбали вже понад 700 тис. військових облігацій на 700 млн грн для державного бюджету. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в телеграм-каналі.

Через застосунок «Дія» українці придбали вже понад 700 тис.
Фото: focus.ua

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Облігації зміцнюють економіку країни та дозволяють їй стабільно працювати в умовах війни. Кожна гривня йде на зарплати захисникам і захисницям, лікарям, вчителям тощо», — написав він.

За його словами на сьогодні у «Дії» можна інвестувати в деокупацію Донецька, Бердянська, Севастополя та Ялти.

«Облігацію Ялта запустили менш ніж два тижні тому. За цей час ви придбали її понад 45 тис. разів», — зазначив Федоров.

Читайте: Військові облігації купують 63%. Інші — не довіряють, або вважають відсоток низьким — опитування

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+30
Kaleso
Kaleso
18 квітня 2023, 10:03
#
В один кінець…
+
+45
yarg
yarg
18 квітня 2023, 10:15
#
Как трехмесячные депозиты с покупкой валюты ? когда их ввели — здесь пол-сайта бесновались что это «в один конец» :)
+
0
parseval
parseval
18 квітня 2023, 10:24
#
Им платят, они и беснуются.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
18 квітня 2023, 10:36
#
А незабаром через Дію почнуть придбувати повістки, хто ще не встиг.
+
0
Виктор Григоренко
Виктор Григоренко
18 квітня 2023, 11:05
#
І не тільки, незабаром дівчата сексом почнуть займатися с хлопцями через дію, блін, а вдруг дівчина буде несправжня!
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
18 квітня 2023, 11:30
#
На жаль все, що приймають в ерефії, через деякий час приймається і в нас, як під копірку. А поки смійтеся. З чмобіків, пригадується, також спочатку сміялися.
П.С. В рф вже не можливо видалитися з їхнього того сайту госуслуг, хоча якийсь місяць назад можна було без проблем, як пишуть.
+
0
Сергій Т
Сергій Т
18 квітня 2023, 11:02
#
Безпрограшний варіант для допомоги Державі у скрутний час.
+
0
Виктор Григоренко
Виктор Григоренко
18 квітня 2023, 11:08
#
Доступ людей напряму до держоблігацій- це пеший крок до фондового ринку, головне щоб не останній
+
0
yarg
yarg
18 квітня 2023, 11:15
#
Що означає «напряму» ? фондовий ринок — це взагалі не про «напряму». Це про безкінечних посередників…
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