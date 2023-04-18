Українці через «Дію» вже придбали військових облігацій на 700 мільйонів

Через застосунок «Дія» українці придбали вже понад 700 тис. військових облігацій на 700 млн грн для державного бюджету. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в телеграм-каналі.

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«Облігації зміцнюють економіку країни та дозволяють їй стабільно працювати в умовах війни. Кожна гривня йде на зарплати захисникам і захисницям, лікарям, вчителям тощо», — написав він.

За його словами на сьогодні у «Дії» можна інвестувати в деокупацію Донецька, Бердянська, Севастополя та Ялти.

«Облігацію Ялта запустили менш ніж два тижні тому. За цей час ви придбали її понад 45 тис. разів», — зазначив Федоров.

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