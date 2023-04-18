БЕБ отримало нового в.о. директора

Перший заступник директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Едуард Федоров розпочав виконання обов'язків директора Бюро. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

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Заміна Мельника

Він замінив на посаді Вадима Мельника, звільненого розпорядженням Кабміну від 11 квітня за власним бажанням.

Що відомо про Федорова

З 2007 по 2022 рік обіймав оперативні та керівні посади у Службі безпеки України.

З 2021 до 2022 року був заступником начальника відділу Київської митниці. Після цього на короткий час повернувся на службу до СБУ (начальник управління СБУ у Сумській області).

З 2023 року призначений першим заступником директора БЕБ.

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