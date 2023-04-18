Перший заступник директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Едуард Федоров розпочав виконання обов'язків директора Бюро. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
БЕБ отримало нового в.о. директора
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Заміна Мельника
Він замінив на посаді Вадима Мельника, звільненого розпорядженням Кабміну від 11 квітня за власним бажанням.
Що відомо про Федорова
З 2007 по 2022 рік обіймав оперативні та керівні посади у Службі безпеки України.
З 2021 до 2022 року був заступником начальника відділу Київської митниці. Після цього на короткий час повернувся на службу до СБУ (начальник управління СБУ у Сумській області).
З 2023 року призначений першим заступником директора БЕБ.
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Джерело: Мінфін
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