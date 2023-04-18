До кінця акції «Весняна підзарядка депозитів» залишилось менш ніж два тижні. Вже на початку травня «Мінфін» та три банки-учасники акції розіграють призи.
«Весняна підзарядка» добігає кінця: встигніть розмістити депозит та отримати грошові призи
Грошовий призовий фонд наразі складає 165 тис. грн. Кожна особа, що відкрила депозит в банках Глобус, Кредит Дніпро, sportbank, має шанс виграти від 1 тис. грн до 15 тис.
Можна відкрити депозит у всіх трьох банках та потроїти свої шанси на виграш.
Крім того, можна виграти квитки на нашу конференцію про інвестиції «Жити на відсотки» та будь-який курс навчання від Академії «Мінфін».
Встигніть взяти участь нашій весняній акції, зарядити свій депозит на повну та взяти участь у розіграші призів!
Всі деталі про акцію можна дізнатись на сторінці «Бонус до депозиту».
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
Нужны акции где гарантированно получишь приз.
А так КГАМ!