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18 квітня 2023, 9:00 Читать на русском

«Весняна підзарядка» добігає кінця: встигніть розмістити депозит та отримати грошові призи

До кінця акції «Весняна підзарядка депозитів» залишилось менш ніж два тижні. Вже на початку травня «Мінфін» та три банки-учасники акції розіграють призи.

До кінця акції «Весняна підзарядка депозитів» залишилось менш ніж два тижні.

Грошовий призовий фонд наразі складає 165 тис. грн. Кожна особа, що відкрила депозит в банках Глобус, Кредит Дніпро, sportbank, має шанс виграти від 1 тис. грн до 15 тис.

Можна відкрити депозит у всіх трьох банках та потроїти свої шанси на виграш.

Крім того, можна виграти квитки на нашу конференцію про інвестиції «Жити на відсотки» та будь-який курс навчання від Академії «Мінфін».

Встигніть взяти участь нашій весняній акції, зарядити свій депозит на повну та взяти участь у розіграші призів!

Всі деталі про акцію можна дізнатись на сторінці «Бонус до депозиту».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+15
bonv
bonv
18 квітня 2023, 10:52
#
Загін на правах реклами:)
+
0
Сергій Т
Сергій Т
18 квітня 2023, 11:04
#
Пропозиції зараз дійсно вигідні.
+
0
zig4free
zig4free
18 квітня 2023, 11:27
#
Свежерег?
+
+15
zig4free
zig4free
18 квітня 2023, 11:27
#
Ни когда не выигрывал в акциях где «э шанс', сколько бы этих сцанных шансов не заработал!
Нужны акции где гарантированно получишь приз.
А так КГАМ!
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