На довгому заряді з Very Card — Таскомбанк спільно з Mastercard розпочав акцію

Розраховуйтесь карткою Very Card від Таскомбанк та беріть участь в розіграші потужних ноутбуків.

Таскомбанк спільно з Mastercard розпочав акцію «На довгому заряді з Very Card» з можливістю виграти один з трьох потужних ігрових ноутбуків або універсальні подарункові сертифікати номіналом 5 000 грн.

Задля участі в акції потрібно протягом одного з етапів акції здійснити три або більше операцій карткою Very Card на суму від 200 гривень кожна при оплаті товарів і послуг в торговельно-сервісних мережах або інтернеті.

У розіграші можуть взяти участь всі держателі активних фізичних і віртуальних карток Very Card від Таскомбанк, а також клієнти, які оформлять та активують картку під час проведення акції.

Акція триватиме до 30 червня 2023 року включно та розділена на три етапи:

з 1 по 30 квітня 2023 року включно

з 1 по 31 травня 2023 року включно

з 1 по 30 червня 2023 року включно

Переможців кожного етапу буде визначено методом випадкової вибірки за допомогою сервісу random.org. При цьому всі додаткові транзакції збільшують шанси учасника на перемогу. Відтак чим більше розрахунків карткою Very Card — тим більше шансів виграти цінні подарунки!