Доходи Росії від «чорного золота» впали на 43% за рік — МЕА

Експорт нафти

Як зазначається, щоденний експорт російської нафти в середньому склав 8,1 млн барелів на день минулого місяця, що є найвищим показником з квітня 2020 року. У МЕА наголосили, що знижки, які робить Росія, залучають трейдерів, готових ризикувати.

Водночас доходи від експорту дещо відновилися після лютневих мінімумів, сягнувши $12,7 млрд. «Але вони все одно є на 43% нижчими, ніж минулого року», — йдеться у повідомленні.

Далі — гірше

Однак у найближчі місяці ситуація може стати складнішою, пише агентство, оскільки скорочення видобутку з боку Організації країн-експортерів нафти і союзників, включаючи Росію, призводить до зростання цін на нафту.

За даними МЕА, минулого місяця російська сира нафта і нафтопродукти в середньому продавалися значно дешевше від цінових меж. Середньозважена експортна ціна на російську нафту склала $50,67 за барель порівняно зі стелею $60, підрахувало МЕА на основі даних Argus Media Group і Kpler. За даними агентства, це також майже на $2 за барель нижче за середню ціну за лютий.

Оцінки МЕА відносяться до так званої ціни FOB, що не включає вартість доставки та страхування.

За даними МЕА, нафта марки Urals на умовах FOB у Балтиці та в Чорному морі торгується в середньому по $44,46 та $44 за барель відповідно. За оцінками агентства, російська преміальна суміш ESPO, призначена для експорту до Азіатсько-Тихоокеанського регіону, торгується на рівні близько $67,50 за барель.

У МЕА зазначили, що видобуток сирої нафти в Росії минулого місяця склав 9,58 млн барелів на день, що всього на 290 000 барелів на день нижче за рівень лютого. Агентство заявило, що країна не досягла мети скорочення, оскільки «схоже, що вона спрямовує свої барелі до нових точок збуту, попри санкції ЄС».