Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 17 квітня 2023 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подешевшав. Про це йдеться в даних «Консалтингової групи А-95».
Ціни на АЗС: бензин та дизельне пальне дорожчають
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Як змінилися ціни
Середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,62 гривень за літр (+0,04 гривень), на дизельне пальне — 46,15 гривень за літр (+0,05 гривень), на автогаз — 21, 71 гривня за літр (-0,01 гривня).
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Джерело: Мінфін
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