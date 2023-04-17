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17 квітня 2023, 14:38 Читать на русском

Бізнес очікує долар по 42 грн/$ та зростання іноземних інвестицій — опитування

Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 42,18 грн/долар. Девальваційні настрої бізнесу покращилися. Про це йдеться у звіті «Ділові очікування підприємств України» від Національного банку за I квартал 2023 року.

Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 42,18 грн/долар.
Фото: depositphotos.com

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Очікування бізнесу

При цьому у четвертому кварталі 2022 року бізнес очікував на курс 42,59 грн/долар, у третьому — 41,93 грн/долар, у другому кварталі 36,06 грн/долар, у першому кварталі — 29,35 грн/долар.

Частка респондентів, які очікують наступні 12 місяців, обмінний курс національної валюти не перевищить 42,00 грн/долар, становить 48,3%.

Як проводилося опитування

Чергове опитування НБУ було проведено з 30 січня — 28 лютого 2023 року. В опитуванні взяли участь 644 підприємства з 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської та Херсонської областей).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+94
bonv
bonv
17 квітня 2023, 14:45
#
Зростання іноземних інвестицій? З якого дива?:)
+
+25
Alex2006
Alex2006
17 квітня 2023, 14:51
#
Хай очікує Як завжди очікування дуже завищені і ніколи не вгадували, на відміну від мене :) Але про інвестиції праві, це збігається з моїм прогнозом https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/194577/
+
+140
AleksandrBank
AleksandrBank
17 квітня 2023, 14:58
#
Очикування бізнесу завжди хибні, бо не вони управляють курсом!
+
0
chc788
chc788
17 квітня 2023, 17:16
#
Стаття «У кого більше хотелка»
+
0
youknow
youknow
17 квітня 2023, 17:59
#
Очикувати, значит підготуватись
+
0
Андрей Татра
Андрей Татра
17 квітня 2023, 18:32
#
Называется этот так …начинается в колхозе утро👀😳🧐
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