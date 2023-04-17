Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 42,18 грн/долар. Девальваційні настрої бізнесу покращилися. Про це йдеться у звіті «Ділові очікування підприємств України» від Національного банку за I квартал 2023 року.
Бізнес очікує долар по 42 грн/$ та зростання іноземних інвестицій — опитування
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Очікування бізнесу
При цьому у четвертому кварталі 2022 року бізнес очікував на курс 42,59 грн/долар, у третьому — 41,93 грн/долар, у другому кварталі 36,06 грн/долар, у першому кварталі — 29,35 грн/долар.
Частка респондентів, які очікують наступні 12 місяців, обмінний курс національної валюти не перевищить 42,00 грн/долар, становить 48,3%.
Як проводилося опитування
Чергове опитування НБУ було проведено з 30 січня — 28 лютого 2023 року. В опитуванні взяли участь 644 підприємства з 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської та Херсонської областей).
Джерело: Мінфін
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