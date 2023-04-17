Бізнес очікує долар по 42 грн/$ та зростання іноземних інвестицій — опитування

Очікування бізнесу

При цьому у четвертому кварталі 2022 року бізнес очікував на курс 42,59 грн/долар, у третьому — 41,93 грн/долар, у другому кварталі 36,06 грн/долар, у першому кварталі — 29,35 грн/долар.

Частка респондентів, які очікують наступні 12 місяців, обмінний курс національної валюти не перевищить 42,00 грн/долар, становить 48,3%.

Як проводилося опитування

Чергове опитування НБУ було проведено з 30 січня — 28 лютого 2023 року. В опитуванні взяли участь 644 підприємства з 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської та Херсонської областей).