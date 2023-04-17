Банки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на понад 99 мільярдів

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Скільки видано кредитів

Загалом із моменту старту програми суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 59 542 кредити на загальну суму 188,9 млрд грн, з яких 39 169 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 80 млрд грн.

За період дії воєнного стану в Україні у межах держпрограми укладено 24 720 кредитних договорів на загальну суму 99,27 млрд грн.

Із них 1,36 млрд грн — на інвестиційні цілі; 7,38 млрд грн — як антикризові кредити; 4,35 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 27,14 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників та ще 56,8 млрд грн — на антивоєнні цілі.

Нагадаємо

Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

На сьогодні за Державною програмою «Доступні кредити 5−7−9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.