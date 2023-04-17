Курс валют на 17 квітня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У понеділок, 17 квітня, курс долара на готівковому ринку в покупці зріс на 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро не змінилося у купівлі та додало 15 копійок у продажу.

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В обмінниках долар подорожчав на 3 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу. Курс євро не змінився у купівлі та додав 3 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,00 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,65 грн.

За даними валютного аукціону,на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,83−38,08, євро — 41,30−41,58 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,33−40,72 грн/євро.

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