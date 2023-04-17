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17 квітня 2023, 10:13 Читать на русском

Фондові індекси зростають, а ціни на золото падають: що потрібно знати вранці

Головні новини цього ранку.

Головні новини цього ранку.
Фото: apostrophe.ua

Американські акції зросли за підсумками тижня

S&P 500 додав 1,3%, високотехнологічний Nasdaq — 0,3%, а індекс Dow Jones — 0,8%.

Основні фондові індекси США зберігали стійкість упродовж тижня. Причина — нещодавно опубліковані макроекономічні дані, які можуть змусити ФРС завершити кампанію підвищення процентних ставок. Проте спікери ФРС протягом тижня зберігали обережність та заявляли, що подальше посилення грошово-кредитної політики може бути виправдане.

Крім того, у США розпочався сезон звітності, і інвестори уважно стежать за показниками компаній. Деякі великі американські банки, серед яких JPMorgan, Citigroup і Wells Fargo, відзвітували в п'ятницю краще за очікування.

Цього тижня квартальні фінансові звіти представлять Tesla, Netflix, Johnson & Johnson, Bank of America, Goldman Sachs та AT&T.

Акції Азіатсько-Тихоокеанського регіону закінчили тиждень зростанням

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс на 1,2%, японський Nikkei додав 3,5%, південнокорейський Kospi подорожчав на 3,3%, сінгапурський STI збільшився на 0,1%, а гонконгський Hang Seng та китайський Shanghai Composite зросли на 0,5% та 0,3% відповідно. У понеділок ринки Азії торгуються різноспрямовано.

Bloomberg: ринок акцій США може продовжити зростання, економічне дно позаду

Розрахунковий економічний індекс Bloomberg Intelligence (Economic Regime Index) сигналізує про те, що економічний спад у США, що почався в червні 2022 року, досяг дна в грудні.

Індекс аналізує щомісячні зміни ключових економічних даних, які можуть призвести до рецесії, включаючи завантаження виробничих потужностей, заявки на допомогу по безробіттю, обсяги виробництва та економічні настрої.

Індекс, як і раніше, сигналізує про слабкість американської економіки, але він залишається вищим за мінімуми кінця 2022 року, тому перспективи для зростання S&P 500 зберігаються, зазначають експерти з Bloomberg.

Починаючи з 1970 року, S&P 500 приносить прибутковість в середньому 8,9% протягом трьох місяців після того, як модель Bloomberg Intelligence досягла свого мінімуму і 20% протягом 12 місяців. Індекс американських акцій із початку року зріс приблизно на 7,8%.

Ціна золота знижується на очікуваннях підвищення процентних ставок у США

Спотова ціна золота знаходиться близько $2000 за унцію, знизившись із недавніх річних максимумів приблизно на 2,5%. Більшість інвесторів чекають як мінімум на ще одне підвищення відсоткових ставок ФРС, незважаючи на деяке охолодження американської економіки.

За даними CME FedWatch, 80,9% учасників ринку чекають зростання ставок на 0,25% у травні. Вищі відсоткові ставки знижують привабливість низькодохідних дорогоцінних металів, зокрема золота.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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