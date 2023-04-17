ЄК вважає неприйнятними рішення Польщі та Угорщини про заборону імпорту зерна з України

В Європейській Комісії відреагували на заборону Польщею та Угорщиною імпорту зерна та інших продуктів харчування з України з метою захисту місцевого сільськогосподарського сектору, назвавши такі дії країн-членів ЄС неприйнятними. Про це пише Reuters.

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Позиція ЄК

«Ми знаємо про заяви Польщі та Угорщини щодо заборони імпорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України. У цьому контексті важливо підкреслити, що торговельна політика є виключною компетенцією ЄС, а тому односторонні дії є неприйнятними», — йдеться в заяві ЄК.

В ЄК додали, що У такі складні часи вкрай важливо координувати та узгоджувати всі рішення в рамках ЄС.

Міністр сільського господарства України Микола Сольський в ефірі телемарафону заявив, що експорт зерна з України призвів до високої конкуренції в інших країнах і що українські аграрії опинилися в найскладнішому становищі.

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«Ми розуміємо, що фермерам польським важко, ми всі знаємо, хто і що причина цього, — пояснив він. — Але очевидно, що кожна людина у світі знає, що найважче українським фермерам».

Нагадаємо

15 квітня Польща офіційно заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України. Відповідне розпорядження підписав міністр розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда.