Шмигаль закликав партнерів ввести санкції проти всієї ядерної галузі Росії

Сполучені Штати залишаються надійним партнером України у фінансовій підтримці, у відновленні та в санкційній політиці щодо держави-агресора. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на спільному брифінгу з Міністром фінансів США Джанет Єллен.

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Глава уряду подякував Сполученим Штатам за безпрецедентну підтримку, особливо за нові санкції проти Росії, які включають понад 120 компаній і фізичних осіб.

«Принципово важливо, що до цього пакета включені особи, які сприяли ухилянню від санкцій. Вітаємо включення до санкційного пакета осіб, пов’язаних з „Росатомом“, і закликаємо всіх партнерів ввести санкції проти всієї ядерної галузі Росії», — підкреслив Шмигаль.

Як працюють нафтові санкції

Прем'єр-міністр зауважив, що механізм «price cap» на російську нафту демонструє свою ефективність: нафтогазові доходи Росії в першому кварталі цього року обвалилися. Він закликав до подальшого зниження «price cap», аби позбавити Росію можливості фінансувати свою криваву агресію.

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