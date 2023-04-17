Акціонерне товариство Укрпошта запускає в обіг марки з писанками. Про це генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив у телеграм-каналі.
Укрпошта запускає в обіг марки з писанками (фото)
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Що відомо про запуск
На марках зображені писанки з різних регіонів України. За словами Смілянського марки запустять в обіг з 21 квітня.
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Джерело: Мінфін
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