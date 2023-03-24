Укрпошта випускає нову марку «Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель» (фото)

До дня звільнення Бучі, Ірпеня та Гостомеля від російських військових Укрпошта випустить нову марку «Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель». Випуск даної марки анонсував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський в Telegram .

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«За тиждень, 31 березня, ми всі будемо визначати день звільнення Бучі, Ірпеня, Гостомеля. День героїзму та болі, день люті та помсти. До цього дня Укрпошта, в рамках серії „міста — герої“, випустить марку „Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель“, а також листівки та конверти серії. В цьому блоці ми випускаємо марки, присвячені всім 3-м містам-героям Київщини: там і знищена „Мрія“, і люди під мостом в Ірпені, і спалена ворожа техніка на вулицях Бучі», — написав він.

Відсьогодні цей блок стає доступним для передзамовлення на сайті Укрпошти, а за тиждень його можна буде придбати уже в відділеннях.

Вартість поштового набору становить 90 грн.

Характеристики

Дата випуску — 31.03.2023

Фото — Сергія Нужненка (Радіо Свобода), Михайла Джоса. Малюнок Олександра Нікітюка.

Номінальна вартість — Мх3

Розмір марок, мм — 43,5×29,5; 43,5×26,1; 33,0×33,0

Кількість марок в блоці — 3

Річна книга

«Ми також запускаємо продаж річної книги „Марки України за 2021 рік“. Звісно, трохи затримались з випуском, але маємо все робити на рівні, тож зібрали для Вас колекцію марок (серед них мар ка „Бахмут“) та оформили в круту книгу», — додав Смілянський.

Вартість річної книги становить 3 400 грн. Замовити її також можна на сайті Укрпошти.

Річна книга з марками «Поштові марки України 2021» містить комплект поштових марок, блоків та маркових аркушів, випущених Укрпоштою впродовж 2021 року. Книга представлена у 2-х комплектаціях: Стандарт (1100 прим.) і Ексклюзив (900 прим.).