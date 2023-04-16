Україна з понеділка, 17 квітня, розпочне експорт електроенергії до Словаччини в обсязі 200 МВт щогодини. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».
Україна відновить експорт електроенергії ще до однієї країни ЄС
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Експорт до ЕС
Яка зазначили в пресслужбі, був проведений аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів у напрямку Словаччини.
На аукціоні було розподілено 100% доступної пропускної спроможності у цьому напрямку серед чотирьох учасників.
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Нагадаємо
Експорт електроенергії з України відновився з 11 квітня і наразі триває у Польщу та Молдову та здійснюється виключно за умови першочергового забезпечення українських споживачів.
Джерело: Мінфін
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