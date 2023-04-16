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16 квітня 2023, 11:50 Читать на русском

Обсяг легальних операцій грального бізнесу у березні зріс майже у 3,5 раза — Гетманцев

Обсяг легальних операцій грального бізнесу у березні зріс майже у 3,5 раза порівняно з показниками лютого, перевищивши 10 млрд грн. Також зросли податкові платежі. Про це повідомив голова Податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в телеграм-каналі.

Обсяг легальних операцій грального бізнесу у березні зріс майже у 3,5 раза порівняно з показниками лютого, перевищивши 10 млрд грн.

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За його словами, збільшення легальних операцій є наслідком роботи ТСК з економічної безпеки щодо «відбілення грального ринку».

«Переважна більшість операторів вийшла в білу та почала сплачувати податки. Банки припинили надавати сприяння в ухиленні від оподаткування», — зазначив Гетманцев.

За його словами, попри все, попит на ліцензії не скоротився, а зріс, «що зайвий раз підтверджує справедливість діючої системи оподаткування галузі».

Читайте: За перший квартал гральний бізнес поповнив держбюджет на 522 мільйона — голова КРАІЛ

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що за словами першого заступника голови Податкового комітету Ярослава Железняка, гральний бізнес сплатив до державного бюджету понад 2,7 млрд у вигляді ліцензійних і податкових платежів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
16 квітня 2023, 12:34
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Смефно)))
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