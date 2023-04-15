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15 квітня 2023, 15:18 Читать на русском

Заснований українцем блокчейн-стартап Solana випустив криптосмартфон

Блокчейн-компанія Solana українця Анатолія Яковенка презентувала власний криптосмартфон Saga. Він коштує $1000. Про це пише Forbes.

Блокчейн-компанія Solana українця Анатолія Яковенка презентувала власний криптосмартфон Saga.
Фото: forbes.ua

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Що презентувала Solana

Saga розробив каліфорнійський виробник електроніки Osom. Це проєкт вихідців із Essential — невдалого стартапу творця операційної системи Android Енді Рубіна.

Взимку 2022-го OSOM готувався презентувати свій перший смартфон OV1. Проте плани різко змінилися, коли засновник компанії Джейсон Кітс через спільних знайомих познайомився з Яковенком. Той якраз підшуковував виробника для свого криптодевайса.

«Я хочу робити божевільні речі», — пояснював Кітс у інтерв'ю TechCrunch. Після укладення ексклюзивної угоди та інвестицій від Solana OV1 перетворився на Saga.

Яковенко презентував новинку 13 квітня 2023 року у Сан-Франциско.

Вартість криптосмартфону

Базова ціна новинки — $1000. Для порівняння, найновіша на сьогодні модель iPhone 14 Pro у США коштує від $999, iPhone 14 Pro Max — від $1099.

Телефон має 6,67-дюймовий OLED-дисплей з частотою 120 Гц, 12 ГБ оперативної памʼяті, накопичувач на 512 ГБ, 50-мегапіксельну основну камеру.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Sg Ms
Sg Ms
15 квітня 2023, 15:28
#
Засновник немає нічого спільного з Україною, він і мови не знає. Це людина яка все життя від народження була у США. Вкраїнчики люблять підвищувати своє почуття власної величності, посилаючись на людей які без цієї країни досягли успіху.
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