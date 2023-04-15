Заснований українцем блокчейн-стартап Solana випустив криптосмартфон

Блокчейн-компанія Solana українця Анатолія Яковенка презентувала власний криптосмартфон Saga. Він коштує $1000. Про це пише Forbes.

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Що презентувала Solana

Saga розробив каліфорнійський виробник електроніки Osom. Це проєкт вихідців із Essential — невдалого стартапу творця операційної системи Android Енді Рубіна.

Взимку 2022-го OSOM готувався презентувати свій перший смартфон OV1. Проте плани різко змінилися, коли засновник компанії Джейсон Кітс через спільних знайомих познайомився з Яковенком. Той якраз підшуковував виробника для свого криптодевайса.

«Я хочу робити божевільні речі», — пояснював Кітс у інтерв'ю TechCrunch. Після укладення ексклюзивної угоди та інвестицій від Solana OV1 перетворився на Saga.

Яковенко презентував новинку 13 квітня 2023 року у Сан-Франциско.

Вартість криптосмартфону

Базова ціна новинки — $1000. Для порівняння, найновіша на сьогодні модель iPhone 14 Pro у США коштує від $999, iPhone 14 Pro Max — від $1099.

Телефон має 6,67-дюймовий OLED-дисплей з частотою 120 Гц, 12 ГБ оперативної памʼяті, накопичувач на 512 ГБ, 50-мегапіксельну основну камеру.