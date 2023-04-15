У JPMorgan Chase очікують падіння курсу ліри до долара США майже на 30% від поточних значень. Падіння пройде навіть у разі, якщо після президентських виборів у травні влада змінить економічну політику. Про це пише Bloomberg.
У JPMorgan спрогнозували обвал курсу турецької ліри на 30%
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Що кажуть аналітики
Зараз ставка в Туреччині становить 8,5%, при цьому монетарна влада відмовляється її підвищувати, вважаючи це невірним методом боротьби з високою інфляцією. У березні інфляція в Туреччині була на рівні 50,51% при цільовому значенні 5%. Високий темп зростання цін призвів до того, що у 2022 році курс ліри обвалився на 40% до долара. 2023 року девальвація турецької валюти продовжилася — з початку року вона втратила ще 3,6%.
14 травня у Туреччині відбудуться вибори президента. Як пише Bloomberg, у разі перемоги опозиційного кандидата Кемаля Киличдароглу, який вважається головним суперником чинного президента Реджепа Ердогана, турецький ЦБ, ймовірно, повернеться до традиційної грошово-кредитної політики, яка передбачає підвищення ставки для боротьби з інфляцією.
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За прогнозами економістів UniCredit, жорсткіша політика може знизити інфляцію в Туреччині до 24% у 2024 році.
У JPMorgan Chase вважають, що у разі повернення до «традиційної» грошово-кредитної політики,
«На таких рівнях ми вважали б розумним проявити „бичачий“ настрій щодо турецьких активів», — зазначили в JPMorgan.
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