У JPMorgan спрогнозували обвал курсу турецької ліри на 30%

Зараз ставка в Туреччині становить 8,5%, при цьому монетарна влада відмовляється її підвищувати, вважаючи це невірним методом боротьби з високою інфляцією. У березні інфляція в Туреччині була на рівні 50,51% при цільовому значенні 5%. Високий темп зростання цін призвів до того, що у 2022 році курс ліри обвалився на 40% до долара. 2023 року девальвація турецької валюти продовжилася — з початку року вона втратила ще 3,6%.

14 травня у Туреччині відбудуться вибори президента. Як пише Bloomberg, у разі перемоги опозиційного кандидата Кемаля Киличдароглу, який вважається головним суперником чинного президента Реджепа Ердогана, турецький ЦБ, ймовірно, повернеться до традиційної грошово-кредитної політики, яка передбачає підвищення ставки для боротьби з інфляцією.

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За прогнозами економістів UniCredit, жорсткіша політика може знизити інфляцію в Туреччині до 24% у 2024 році.