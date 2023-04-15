Фонд державного майна повторно виставить на приватизацію «Білгород-Дністровський морський торговельний порт». Про це повідомляє ФДМУ.
Білгород-Дністровський порт знову виставлять на продаж
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Повторний продаж
Як зазначається, минулий аукціон не відбувся, оскільки попереднім переможцем не були сплачені кошти за об'єкт.
ФДМУ 13 березня провів приватизаційний онлайн-аукціон з продажу Білгород-Дністровського порту, під час якого вартість активу зросла у 2,3 рази до 220 млн грн.
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Тоді таку суму запропонувало ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг» (ТОВ «УДІ ТРЕЙДІНГ») власником якого за даними держреєстру є бізнесмен Віталій Кропачов.
Джерело: Мінфін
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