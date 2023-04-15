У межах програми ЄС «Єдиний ринок» український бізнес отримає підтримку від Європейської Комісії в розмірі 7,5 млн євро. Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки.
Український бізнес отримає підтримку від Єврокомісії на 7,5 мільйона євро
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Що відомо про програму
В рамках програми для українського бізнесу стануть доступними полегшення доступу до ринків ЄС, сприяння розвитку підприємництва, вивчення досвіду ведення бізнесу в країнах ЄС та модернізація промисловості.
Наразі триває процес ратифікації відповідної угоди, підписаної у Києві на початку лютого.
Програма Європейського Союзу «Єдиний ринок» — це програма фінансової підтримки ЄС з бюджетом 4,2 млрд євро, яка розрахована на сім років (з 2021 по 2027 роки).
Україна братиме участь у таких компонентах програми, як зміцнення конкурентоспроможності та стійкості малих і середніх підприємств (близько 1 млрд євро), а також створення та поширення високоякісної європейської статистики (близько 546 млн євро).
Європейська Комісія вже оголосила дві грантові пропозиції, спрямовані на підтримку українських підприємців. Ініціативи мають спільну назву ReadyForEU та загальний бюджет у 7,5 млн євро.
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