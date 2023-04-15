Український бізнес отримає підтримку від Єврокомісії на 7,5 мільйона євро

Наразі триває процес ратифікації відповідної угоди, підписаної у Києві на початку лютого.

Програма Європейського Союзу «Єдиний ринок» — це програма фінансової підтримки ЄС з бюджетом 4,2 млрд євро, яка розрахована на сім років (з 2021 по 2027 роки).

Україна братиме участь у таких компонентах програми, як зміцнення конкурентоспроможності та стійкості малих і середніх підприємств (близько 1 млрд євро), а також створення та поширення високоякісної європейської статистики (близько 546 млн євро).

Європейська Комісія вже оголосила дві грантові пропозиції, спрямовані на підтримку українських підприємців. Ініціативи мають спільну назву ReadyForEU та загальний бюджет у 7,5 млн євро.