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14 квітня 2023, 18:38 Читать на русском

НБУ запускає платформу для тестування інноваційних фінансових технологій

Національний банк України запускає регуляторну платформу («пісочницю») для тестування інноваційних продуктів, послуг, технологій та інструментів. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України запускає регуляторну платформу («пісочницю») для тестування інноваційних продуктів, послуг, технологій та інструментів.
Фото: wikipedia.org

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Регуляторна платформа дасть можливість авторизованим надавачам фінансових або платіжних послуг проводити тестування нових сучасних та інноваційних фінансових і платіжних продуктів у реальних ринкових умовах в обмеженому середовищі та під наглядом регулятора (зокрема, із встановленням певних обмежень і квот).

«Головне завдання регуляторної платформи — сприяти розвитку фінтеху та інноваційних продуктів на фінансовому та платіжному ринках. Водночас її запуск має стимулювати посилення конкуренції, підвищення якості надання фінансових та платіжних послуг, поглиблення діалогу регулятора з учасниками ринку, зокрема щодо розвитку регулювання фінтех-сфери», — зазначив заступник Голови НБУ Олексій Шабан.

Умови участі в регуляторній платформі

Наразі участь у тестуванні інноваційних продуктів у регуляторній платформі зможуть взяти лише ті учасники ринку, які вже авторизовані як надавачі фінансових чи платіжних послуг відповідно до українського законодавства.

Крім того, до початку тестування інноваційний продукт повинен пройти попередню оцінку регулятором, а заявник — має узгодити порядок самого тестування для набуття статусу учасника регуляторної платформи.

Вимоги

Так, інноваційний продукт, який мають намір тестувати в регуляторній платформі, повинен відповідати таким вимогам:

  • не повинно існувати аналогічних продуктів або ж запропонований продукт має істотно перевершувати характеристики вже наявних;
  • упровадження продукту не має призвести до порушень законодавства про захист економічної конкуренції;
  • немає законодавчих заборон для впровадження відповідного продукту;
  • немає конкретних норм у законодавстві України, що унеможливлюють упровадження такого продукту на ринку поза межами регуляторної платформи.

Як подати заяву на тестування в регуляторній платформі

Для участі в тестуванні інноваційного продукту учасник ринку має здійснити такі кроки:

  • зайти на інформаційний портал;
  • завантажити заяву на участь у регуляторній платформі;
  • заповнити заяву, підготувати інші документи (за бажанням заявника) для підтвердження інформації, наданої в заяві;
  • підписати заяву та додані до неї документи КЕП;
  • надіслати все на електронну адресу sandbox@bank.gov.ua.

Після цього НБУ здійснить оцінку заявника: розгляне заяву та ухвалить рішення про доцільність участі інноваційного продукту в регуляторній платформі, керуючись професійним судженням та враховуючи оцінку ситуації на фінансовому та платіжному ринках, ефективність та ризики надання таких послуг з використанням інноваційних технологій та інструментів.

У разі ухвалення позитивного рішення Національний банк укладе із заявником договір про тестування. Цей документ міститиме детальні умови участі заявника в регуляторній платформі та порядок тестування інноваційного продукту, включатиме узгоджену інформацію про особливості тестування, а також права та обов’язки сторін.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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