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14 квітня 2023, 17:08 Читать на русском

Бізнес просить дозволити переказувати кошти іноземним кредиторам

На початку війни НБУ прийняв постанову № 18 щодо роботи банківської системи в період запровадження воєнного стану, якою були запроваджені значні обмеження у роботі банківської системи України. Наразі бізнес закликає послабити обмеження щодо переказу коштів іноземним кредиторам. Про це повідомляє пресслужба Європейської бізнес асоціації (EBA).

На початку війни НБУ прийняв постанову № 18 щодо роботи банківської системи в період запровадження воєнного стану, якою були запроваджені значні обмеження у роботі банківської системи України.
Фото: finap.com.ua

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Відповідно до пункту 14 постанови № 18, уповноваженим установам забороняється здійснювати операції щодо транскордонного переказу валюти з України на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті.

«Так, на початку війни завдяки усім прийнятим рішенням банківська система вистояла і наразі продовжує працювати. Проте, наразі неможливість переказу коштів іноземним кредиторам може потенційно призвести до дефолту перед ними, а така ситуація дуже негативно вплине як на фінансовий стан компаній, так і на репутацію українських емітентів», — йдеться в повідомленні.

Настання платіжного дефолту компаній може привести до вимог зі сторони інвесторів щодо дострокового погашення всієї суми боргу та ініціювання судових процесів проти компаній із можливістю блокування активів та операцій.

В EBA зазначили, що уряд та Мінфін планують продовжити платити за своїми зобов’язаннями та бажають зберегти конструктивні відносини із кредиторами, щоб після війни мати можливість залучати кошти для відбудови України.

«Українському бізнесу ж так само важливо зберегти репутацію надійного партнера перед міжнародними фінансовими установами. Бізнес готовий виконувати взяті на себе вимоги. Мало того, імовірно, може брати додаткові кредити під час відбудови України — і за таких умов вкрай важливо зберегти свою репутацію, щоб залучати кошти на максимально вигідних умовах», — заявили в EBA.

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Також там додати, що при відсутності можливостей підприємствам виконати свої обов’язки по сплатi купонiв за єврооблiгацiями та кредитами, навіть у разi виконання урядом та Мiнфiном своїх зобов’язань перед кредиторами, це все одно матиме негативний вплив на репутацiю України та її бiзнесу.

«Тож Європейська бізнес асоціація звертається до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, голови НБУ Андрія Пишного та першого віцепрем'єр-міністра України Юлії Свириденко із закликом послабити обмеження щодо сплати відповідних процентних платежів», — йдеться в повідомленні.

Що пропонується

EBA пропонує встановити, що загальна сума коштів, яку дозволяється переказати на підставі підпункту постанов, у межах одного кредитного договору (договору позики) протягом одного календарного місяця не може перевищувати $3 млн, або суму, еквівалентну $3 млн, або 1/5 частини, що підлягала сплаті згідно з кредитним договором.

В EBA окремо зазначили, що обмеження накладені постановою № 18 суттєво ускладнили роботу міжнародних платіжних систем на території України.

Тож спільнота просить послабити для бізнесу та платіжних систем обмеження на здійснення транскордонного переказу валютних цінностей з України/переказ коштів на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті, відкриті в банках-резидентах, включаючи перекази, що здійснюються за дорученням клієнтів. Асоціація готова долучитись до співпраці.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
14 квітня 2023, 17:24
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