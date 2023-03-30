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30 березня 2023, 18:10 Читать на русском

Кабмін схвалив надання грантів бізнесу з територій можливих бойових дій

Відтепер суб'єкти господарювання з територій можливих бойових дій також зможуть претендувати на отримання грантів. До прикладу, до таких територій належить значна частина Харківської області, але водночас там не припиняється економічна та бізнес-активність. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Відтепер суб'єкти господарювання з територій можливих бойових дій також зможуть претендувати на отримання грантів.
Фото: 5.ua

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Обмеження на подання заявки передбачені лише для суб'єктів, які перебувають чи провадять господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій, для яких не визначена дата завершення окупації або бойових дій відповідно до наказу Мінреінтеграції.

Ухвалені зміни стосуються таких державних програм

  • надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу;
  • надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства;
  • надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства.

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Крім того, сьогоднішніми змінами Кабмін затвердив порядок надання грантів учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їхніх сімей.

Залежно від кількості найманих працівників ветерани зможуть отримати грантові кошти у сумі від 250 тисяч до 1 мільйона гривень.

«Це сприятиме створенню нових робочих місць як серед внутрішньо переміщених осіб, так і безпосередньо серед ветеранів», — зазначили в міністерстві.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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