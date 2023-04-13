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13 квітня 2023, 15:54 Читать на русском

Британія надасть Україні додаткові кредитні гарантії на $500 мільйонів

Великобританія готова надати Україні додаткові $500 млн кредитних гарантій, довівши загальну суму в цьому році до $1 млрд. Про це заявив британський міністр фінансів Джеремі Хант, повідомляє Reuters.

Великобританія готова надати Україні додаткові $500 млн кредитних гарантій, довівши загальну суму в цьому році до $1 млрд.
Фото: pixabay.com

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За словами Ханта, британські кредитні гарантії були важливими для підписання ширшого чотирирічного пакета підтримки України від МВФ на суму $15,6 млрд.

«Це фінансування підвищить економічну стійкість України та посилить її опір проти Росії», — зазначив він під час весняних зборів МВФ у Вашингтоні.

Наразі Великобританія пообіцяла надати Україні підтримку на загальну суму 6,5 млрд фунтів стерлінгів ($8,1 млрд) з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року, а останні кредитні гарантії допоможуть фінансувати українські державні установи, такі як школи та лікарні, заявили в Міністерстві фінансів Британії.

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Хант також повідомив, що завершив роботу над виділенням додаткових $670 млн для Трастового фонду МВФ зі скорочення бідності та зростання, а також $3,3 млрд для Трастового фонду МВФ зі стійкості та стабільності, який підтримує енергетичні проєкти та проєкти з боротьби зі зміною клімату.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
13 квітня 2023, 16:18
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Все видели как Джо подвинул рикшу в аэропорту?))) такое в фантастически демократических новостях не увидишь)))
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