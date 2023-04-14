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14 квітня 2023, 14:02 Читать на русском

Нацбанк назвав умови для скасування обмежень на валютному ринку України

Національний банк України усвідомлює, які проблеми для економіки створюють обмеження на валютному ринку. Водночас їх скасування буде поступовим, а терміни поки що не визначені. Про це в НБУ заявили на онлайн-зустріч з керівниками українських підприємств.

Національний банк України усвідомлює, які проблеми для економіки створюють обмеження на валютному ринку.
Фото: bank.gov.ua

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Представники регулятора зазначили, всі запроваджені НБУ адміністративні обмеження з початку дії воєнного стану є тимчасовими.

«НБУ усвідомлює, що з часом баланс переваг та недоліків від застосування жорстких адміністративних обмежень зазнає змін: стримуючий потенціал знижується, водночас ринкові викривлення та невдоволення учасників ринку посилюються.

З огляду на це одним із пріоритетів НБУ є формування необхідних передумов, щоб перейти до поступового пом'якшення валютних обмежень, яке б не супроводжувалося шоками для валютного ринку та економіки", — зазначили в Нацбанку.

У НБУ нагадали, що межах нової програми розширеного фінансування з МВФ Україна взяла на себе зобов’язання після нормалізації ситуації перейти до поступового пом’якшення валютних обмежень.

НБУ працює над Дорожньою картою поступового скасування валютних обмежень. Відповідний документ визначатиме пріоритетність пом'якшення обмежень, ураховуючи баланс переваг та недоліків від їх застосування, наголосили в НБУ.

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«Пом'якшення тимчасових валютних обмежень здійснюватиметься за тими ж принципами, що довели свою ефективність під час проведення валютної лібералізації в мирний час.

Цей процес відбуватиметься поступово та не прив'язуватиметься до конкретних дат. Під час ухвалення відповідних рішень НБУ орієнтуватиметься на наявність необхідних макроекономічних передумов та ґрунтовний аналіз впливу таких кроків на валютний ринок та економіку", — додали в НБУ.

У Нацбанку також повідомили, що за час дії воєнного стану НБУ продав для балансування попиту та пропозиції на валютному ринку понад $30 млрд.

«Водночас інтервенції НБУ були б суттєво більшими за відсутності заходів з протидії непродуктивному відпливу капіталу», — підкреслив регулятор.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
14 квітня 2023, 15:18
#
После отмены обязательной продажи валютной выручки
и продления сроков её возврата со 120 до 180 дней,
бизнес желает попробовать заработать ещё и на плавающем
курсе, ведь банки дают очень маленькие проценты
по валютным депозитам юрлиц…
+
0
TAN72
TAN72
14 квітня 2023, 15:30
#
Супер продажа валюты заканчивается.
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