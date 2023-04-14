Курс валют на 14 квітня: євро різко пішло вгору

У п'ятницю, 14 квітня, курс долара на готівковому ринку в покупці знизився на 35 копійок, а у продажу додав 10 копійок. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 30 копійок у продажу.

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В обмінниках долар подорожчав на 5 копійок у купівлі та продажу. Курс євро зріс на 15 копійок у купівлі та на 20 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,40−37,95 грн. Євро купують за 40,70 грн, а продають за 41,50 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,75−37,90, євро — 41,15−41,50 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,47−40,86 грн/євро.

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