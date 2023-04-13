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13 квітня 2023, 19:13 Читать на русском

Єврокомісія визначилась із долею заморожених російських активів — ЗМІ

У Європейській Комісії дійшли висновків, що влада ЄС зобов’язана повернути Росії заморожені на території союзу резерви ЦБ РФ, проте в ЄК намагаються отримати вигоду із ситуації. Про це повідомляє видання Die Welt із посиланням на неоприлюднений документ комісії.

У Європейській Комісії дійшли висновків, що влада ЄС зобов’язана повернути Росії заморожені на території союзу резерви ЦБ РФ, проте в ЄК намагаються отримати вигоду із ситуації.
Фото: slovoidilo.ua

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«У неопублікованому документі, який є в наявності у Die Welt, ЄК доходить висновку, що розчаровує: заморожені резерви не можна брати, і коли конфлікт закінчиться, їх треба повернути Росії», — пише видання.

Чиновники дещо вигадали

В публікації зазначається, що чиновники вказали в документі, який має стати основою для переговорів з окремими державами ЄС, що резерви можна інвестувати і, щонайменше, надати Україні отримані від цього відсотки.

ЄК запропонувала вкласти заморожені резерви ЦБ РФ у європейські державні облігації та очікувати прибутковості від них у 2,6%. При цьому в ЄС очікують, що в «найгіршому екстремальному сценарії» збитки від такого інвестування становитимуть 4 млрд євро.

Проте низка джерел, знайомих із планами влади ЄС, заявили виданню, що відстежити місце розташування російських резервів за кордоном дуже складно.

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Раніше керівники країн G7 в рамках санкцій проти РФ через розв'язану нею війну в Україні ухвалили рішення відключити деякі російські банки від міжнародної системи платежів SWIFT, а також запровадити обмеження щодо міжнародних резервів ЦБ РФ.

У листопаді минулого року глава ЄК Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати понад 300 млрд євро заблокованих коштів РФ для допомоги Україні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що ЄС знайшов спосіб використати заморожені активи РФ для відновлення України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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