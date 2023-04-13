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13 квітня 2023, 14:27 Читать на русском

Ціни на овочі побили всі рекорди. В Мінагрополітики розповіли, що відбувається із цінами

В Україні ціни на популярні овочі побили всі рекорди, особливо дорого зараз коштує морква, цибуля й томати. Про це заявив міністр аграрної політики Микола Сольський в інтерв'ю «Главкому».

В Україні ціни на популярні овочі побили всі рекорди, особливо дорого зараз коштує морква, цибуля й томати.
Фото: vsim.ua

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В чому причина

Міністр сказав, що така тенденція пояснюється тим, що в Миколаївській і Херсонській областях був найбільший урожай ранніх овочів, який забезпечував усю країну, через війну ці регіони не змогли виростити достатню кількість цих продуктів.

Плюс до всього, лівобережну частину Херсона та частину Запорізької області, які теж давали великий урожай, зараз тимчасово окуповано.

Проблему посилює те, що рівноцінної заміни поки що немає. Водночас Сольський закликає не панікувати й каже, що на ринку зараз дефіцит овочів через те, що «не сезон», овочі будуть, але ціна на них буде відповідна.

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«Наприкінці сезону завжди менше овочів, ніж на початку, а свіжі ще не з'явилися. Логістика в Україні дорога. Цього року були й нестандартні ситуації, пов'язані з Туреччиною — найбільшим постачальником томатів у Європу. Після землетрусів Туреччина мала певний період заборони на експорт овочів, поки вони не розібралися, що робити далі. Все це разом впливає на ціни».

За словами міністра, коли з'являться овочі нового врожаю в Європі й Україні, тоді вони поступово дешевшатимуть на полицях. Це станеться десь із другої половини травня.

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Нагадаємо

Згідно із даними Держстату, середні ціни на харчові продукти в березні 2023 року, якщо порівнювати з лютим 2022 року, незначно, але підвищилися. Зростання споживчих цін в Україні в березні 2023 року прискорилося до 1,5% з 0,7% у лютому.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
13 квітня 2023, 14:29
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А я думал что бананы и киви в Украине не растут!
Да, еще я думал что в Киевской области по Черниговской трассе есть за Броварами такая себе Калиновка а там есть себе такой «Тепличный комбинат, наверно большая часть тепличных огурцов привозят от туда. Так Калиновка и другие подобные комбинаты тоже находятся в Херсонской, Николаевской и Запорожской области?
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