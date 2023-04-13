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13 квітня 2023, 9:44 Читать на русском

Світові ціни на продукти попри падіння залишаються високими для споживачів — МВФ

Світові ціни на продовольство, які після різкого підвищення через війну Росії проти України та на тлі наслідків пандемії, знижуються, але залишаються високими для внутрішнього споживача. Про це йдеться в огляді МВФ «Бюджетний вісник», передає Укрінформ.

Світові ціни на продовольство, які після різкого підвищення через війну Росії проти України та на тлі наслідків пандемії, знижуються, але залишаються високими для внутрішнього споживача.
Фото: korrespondent.net

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Світові ціни

«Війна в Україні посилила ціновий тиск на світових ринках продовольчих товарів в умовах й без того стрімкого зростання цін на товари та різкого зростання інфляції через відновлення попиту та збої в ланцюжках поставок», — зазначили в Фонді.

Попри те, що світові ціни на продукти знизились порівняно з піковими рівнями середини 2022 року, внутрішні ціни продовжують зростати, а ризики для виробництва продуктів харчування надалі загрожуватимуть стабільності цін на продовольство у 2023 році.

Крім цього, в умовах продовження війни відчуватиметься негативний вплив на виробництво зернових та надмірно високі витрати на добрива.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+15
preyvanamor
preyvanamor
13 квітня 2023, 10:18
#
Світові ціни на продукти навіть і не починали падати. а деякі «продукти», як наприклад ф’ючерси на корови на біржі сме, на днях встановили новий історичний рекорд!!!
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
13 квітня 2023, 10:27
#
Рынок, Киевская область -капуста молодая — 120 гривен, огурцы 220 гривен, Вот интересно, а сколько стоят «при таких высоких мировых ценах» , сколько стоят огурцы в ЕС?
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