Світові ціни на продукти попри падіння залишаються високими для споживачів — МВФ

Світові ціни на продовольство, які після різкого підвищення через війну Росії проти України та на тлі наслідків пандемії, знижуються, але залишаються високими для внутрішнього споживача. Про це йдеться в огляді МВФ «Бюджетний вісник», передає Укрінформ .

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Світові ціни

«Війна в Україні посилила ціновий тиск на світових ринках продовольчих товарів в умовах й без того стрімкого зростання цін на товари та різкого зростання інфляції через відновлення попиту та збої в ланцюжках поставок», — зазначили в Фонді.

Попри те, що світові ціни на продукти знизились порівняно з піковими рівнями середини 2022 року, внутрішні ціни продовжують зростати, а ризики для виробництва продуктів харчування надалі загрожуватимуть стабільності цін на продовольство у 2023 році.

Крім цього, в умовах продовження війни відчуватиметься негативний вплив на виробництво зернових та надмірно високі витрати на добрива.