FTX переказала засновнику біржі Бенкману-Фріду $2,2 мільярда

Збанкрутіла криптовалютна біржа FTX перерахувала близько $2,2 млрд засновнику компанії Сему Бенкману-Фріду через пов’язані з нею структури. Про це повідомило нове керівництво компанії, пише Reuters.

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Загалом понад $3,2 млрд було перераховано через платежі та позики засновникам компанії та ключовим співробітникам, йдеться в заяві FTX у середу.

Ці платежі були здійснені в основному хедж-фондом Alameda Research, повідомляє FTX, додавши, що вони розкрили цю інформацію, подавши графіки та звіти про фінансові справи до суду з питань банкрутства.

Криптобіржа заявила, що перекази не включають понад $240 млн, витрачених на придбання розкішної нерухомості на Багамах, політичні та благодійні пожертви.

Адвокат Бенкман-Фріда відмовився від коментарів.

У листопаді FTX подала заяву про банкрутство, заявивши, що не може повністю виплатити клієнтам кошти, які вони внесли на біржу. Новий генеральний директор FTX, Джон Рей, сказав, що його головним пріоритетом є повернення активів клієнтам FTX.

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Прокуратура звинуватила 31-річного Бенкмана-Фріда в крадіжці мільярдів доларів коштів клієнтів FTX, щоб покрити збитки в Alameda Research, і в отриманні десятків мільйонів доларів незаконних політичних пожертвувань, щоб отримати вплив у Вашингтоні.

Бенкман-Фрід заперечує свою провину та робить все можливе, щоб не потрапити у в’язницю до запланованого на 2 жовтня судового розгляду справи про шахрайство.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що криптобіржа FTX запросила повернення пожертв від американських політиків.