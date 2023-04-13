Курс валют на 13 квітня: Долар та євро незначно подорожчали

У четвер, 13 квітня, курс долара на готівковому ринку у покупці не змінився, а у продажу додав 10 копійок. Євро також не змінилося у купівлі та додало 5 копійок у продажу.

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В обмінниках долар у покупці подорожчав на 4 копійки, а у продажу не змінився. Курс євро зріс на 6 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,40−37,90 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,15 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,70−37,80, євро — 40,90−41,15 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,19−40,59 грн/євро.

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