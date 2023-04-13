Румунія обмежить виплати допомоги українським біженцям

Уряд Румунії ухвалив 12 квітня надзвичайну постанову, яка забезпечує «стійкі рамки» для підтримки українських біженців. Про це повідомив речник уряду Дан Чербунару, повідомляє «Європейська правда».

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Що відомо про постанову

За словами Чербунару, постанова «встановлює можливість надання щомісячної одноразової допомоги максимум на чотири місяці поспіль, починаючи з 1 травня 2023 року, для покриття витрат на харчування та проживання на території Румунії сім'ям та самотнім особам, які користуються європейським рішенням у цій галузі».

У разі забезпечення проживання, встановленого повітовими радами, «фіксовані суми на харчування та проживання будуть виплачуватися підрозділом, який надає житло».

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Речник додав, що одноразова допомога буде надаватися «тільки в тому випадку, якщо бенефіціар надасть докази працевлаштування або зарахування неповнолітніх до навчальних закладів». За словами Чербунару, таким чином стимулюється інтеграція.

Приблизно 110 тисяч українців залишилися в Румунії, з яких 5 007 мають роботу в країні, пояснив він.