Вполовину менше, ніж заплатив: Маск оцінив Twitter у $20 мільярдів

Генеральний директор Twitter Ілон Маск у листі до співробітників соціальної мережі запропонував грантові акції на суму близько $20 млрд. Про це пише ЕП з посиланням на The Information.

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Ця оцінка становить менше половини від $44 млрд, які Маск заплатив за придбання Twitter, що вказує на падіння вартості платформи.

Нагадаємо

Маск купив Twitter у жовтні 2022 року за $44 млрд. Відтоді він звільнив приблизно 5 тис. із 7,5 тис. співробітників Twitter і встановив «жорстке» робоче середовище для тих, хто залишився.

У грудні Маск запустив опитування серед користувачів соціальної мережі із питанням, чи варто йому піти з посади керівника. 57,5% виступили за те, щоб Маск пішов із посади глави Twitter.